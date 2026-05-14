"É caso de polícia", diz Lula sobre áudios em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro para financiar filme

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (14) que o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, deve ser tratado pelas autoridades policiais. A declaração foi dada durante agenda oficial em Camaçari, na Bahia.

Ao comentar o assunto, Lula evitou entrar em detalhes e afirmou que o caso deve ser conduzido pelos órgãos competentes. “Eu não vou comentar. É caso de polícia, não é meu, eu não sou polícia, não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia! Tem algum delegado aqui? Não tem! Então vá na primeira delegacia da PF e pergunte como vão tratar isso!”, disse Lula ao ser questionado sobre o caso pela CNN Brasil.

Diálogos divulgados pelo site Intercept Brasil mostram o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato cobrando o banqueiro por repasses de dinheiro referente ao financiamento do filme Dark Horse, produção relacionada à trajetória política de Jair Bolsonaro (PL). Vorcaro é investigado pela Polícia Federal por um golpe bilionário no mercado financeiro.

Lula comenta caso envolvendo Flávio Bolsonaro

A fala ocorreu durante visita à FAFEN-BA (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia), localizada em Camaçari. A unidade retomou as operações em janeiro deste ano após quase cinco anos de paralisação. Segundo o governo federal, foram investidos cerca de R$ 100 milhões na reativação da fábrica. A planta possui capacidade de produzir aproximadamente 1.300 toneladas diárias de ureia, o equivalente a cerca de 5% da demanda nacional.

A FAFEN-BA havia sido colocada em hibernação pela Petrobras em 2019, durante a política de desinvestimentos implementada pela estatal no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Também participaram da agenda a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Retomada da FAFEN-BA marcou agenda presidencial

Antes da visita à fábrica, Lula participou da entrega de 384 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida em Camaçari. De acordo com o governo federal, o empreendimento recebeu investimento de aproximadamente R$ 65 milhões por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), dentro das ações do Novo PAC.

Os apartamentos possuem área privativa de 46 metros quadrados e valor estimado em R$ 169 mil cada. A previsão é de que cerca de 1.536 pessoas sejam beneficiadas pelas unidades habitacionais.

Durante a cerimônia, Lula assinou ainda a contratação de 1.930 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida em dez municípios baianos: Camaçari, Ipirá, Poções, Feira de Santana, Campo Formoso, Brumado, Itabuna, Tucano, Paulo Afonso e Vitória da Conquista. Segundo o governo federal, o investimento previsto para as novas unidades habitacionais é de cerca de R$ 308 milhões.

Governo anuncia novas moradias na Bahia

Além de Lula, participaram do evento o ministro das Cidades, Vladimir Lima, o ex-ministro Rui Costa, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), os senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT), além do deputado federal Antonio Brito (PSD).

Dados do governo federal apontam que os investimentos na Bahia chegam a R$ 36 bilhões, incluindo mais de 106 mil unidades habitacionais contratadas e 46 mil moradias entregues. Somente em Camaçari, os recursos federais somam R$ 1,5 bilhão em ações voltadas à habitação, urbanização e infraestrutura urbana.

Bahia ganha peso nas agendas políticas de Lula

A visita desta quinta-feira marcou a quarta passagem de Lula pela Bahia em 2026. Em abril, o presidente esteve no estado para acompanhar as obras do VLT de Salvador.

Nos meses anteriores, Lula participou do encontro nacional do MST, do aniversário do PT na capital baiana e de agendas relacionadas ao Novo PAC Saúde e ao Carnaval de Salvador.

As visitas frequentes acontecem em meio ao cenário eleitoral baiano. Pesquisa Genial/Quaest divulgada no fim de abril apontou disputa equilibrada entre o governador Jerônimo Rodrigues e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Em um dos cenários apresentados, ACM Neto aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Jerônimo registra 37%. Em outro cenário, o ex-prefeito mantém 41% contra 36% do atual governador. Já em uma eventual disputa de segundo turno, os dois aparecem tecnicamente empatados, com 41% para ACM Neto e 38% para Jerônimo Rodrigues.