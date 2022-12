Diretores de jornalismo são demitidos da CNN Brasil

Apoie o 247

247 - A CNN Brasil demitiu nesta segunda-feira (5) a diretora de jornalismo de TV Valentina Menezes, que retornava das férias. A emissora havia demitido o diretor de jornalismo de TV João Beltrão na semana passada. A informação foi publicada pela coluna Splash, no portal Uol.

Na última quinta-feira (1), profissionais como os apresentadores Monalisa Perrone, Gloria Vanique, Marcela Rahal e Sidney Rezende também foram dispensados da CNN.

A emissora anunciou uma "reestruturação" na grade de programação e fechou a filial no Rio de Janeiro.

Pelo menos 125 pessoas foram desligadas, de acordo com informações publicadas no último dia 1 por Ricardo Feltrin, na coluna Splash. Foram demitidos profissionais que atuavam na produção de telejornais, no site da emissora e nas equipes de redes sociais, design e infografia, entre outras.

