DJ Ivis tem contratos e parcerias canceladas após agressão contra ex-mulher

Zé Felipe, Latino e Flay cancelaram lançamentos de músicas gravadas com DJ Ivis, em repúdio às agressões dele contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Spotify e Deezer retiraram todas as músicas do artista de suas playlists edit

247 - Cantores, gravadoras e plataformas de streaming pagas, anunciaram fim de parceria com DJ Ivis após a divulgação de vídeos que mostram o músico agredindo a sua ex-mulher, Pamella Holanda . Nesta terça-feira (13), a Sony Music Brasil, gravadora do artista, e a Som Livre se manifestaram sobre o caso.

Segundo informações do G1 , o cantor Zé Felipe, que gravou a música "Galega" em parceria com o DJ, manifestou desejo de regravar a canção sozinho, porém a gravadora Som Livre suspendeu os lançamentos com DJ Ivis e decidiu retirar as canções com ele das plataformas digitais.

Em sua conta no Instagram, o cantor Latino publicou um vídeo em que confirma o cancelamento de um videoclipe em parceria com DJ Ivis, previsto para 6 de agosto. "repúdio a todas as agressões e atos do DJ Ivis contra sua esposa".. disse.

Um dia após a divulgação das imagens, na segunda-feira (12), a cantora e ex-BBB Flay também usou as redes sociais para informar que seu próximo lançamento seria com DJ Ivis e o feat está cancelado. Conforme Flay, a canção já estava gravada e o clipe seria feito em duas semanas.

Além de cantores e produtoras, as duas principais plataformas de streaming, Spotify e Deezer, retiraram todas as músicas de Dj Ivis de suas playlists.

