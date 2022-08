"É inegável o papel histórico prestado por Walter Delgatti", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho afirmou neste sábado (13) que é "inegável o papel histórico" do hacker Walter Delgatti. "Ele contestava o Estado, os abusos. O que ele vai fazer da vida dele, compete a ele. O papel dele foi decisivo na libertação do Lula", disse o jornalista no programa Bom Dia 247.

"O que ele fez está feito. Delgatti foi preso. Agora se você quiser que ele seja iluminado, um Buda... isso não vai acontecer. Ele é humano", acrescentou Joaquim de Carvalho.

Delgatti acessou e revelou conversas com várias ilegalidades cometidas pelo ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR). Moro foi declarado parcial pelo STF no primeiro semestre do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana surgiram informações de que o hacker se reuniu com membros da campanha de Jair Bolsonaro (PL). O advogado Ariovaldo Moreira defende Delgatti e confirmou o encontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.