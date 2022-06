Eleitor sabe que Bolsonaro ficou rico com dinheiro de corrupção, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247, da TV 247, desta quinta-feira (9), comentou trecho vazado da pesquisa Ipespe censurada pela XP Investimentos que mostra que, na visão do eleitorado, o ex-presidente Lula (PT) é, entre outras coisas, mais honesto que Jair Bolsonaro (PL).

Para Carvalho, a visão dos eleitores está correta. "O Lula é mais honesto do que o Bolsonaro. O Bolsonaro só engana esse gado, esse pessoal que ou tem um ódio muito grande no coração, um antipetismo gigantesco, ou que é completamente ignorante, analfabeto político".

O jornalista destacou que Bolsonaro fez a vida na política e conta com um patrimônio incompatível com seu histórico. "O Bolsonaro enriqueceu na política. Nós sabemos qual é a fortuna dele e da família dele. Ele tem dois imóveis em um condomínio fechado na Barra [da Tijuca, no Rio de Janeiro] de frente para o mar. Claro que se ele só ganhou isso na política, então evidentemente que esse dinheiro é da corrupção. Digo sem medo de errar".

