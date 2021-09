Em live durante isolamento, Bolsonaro diz que voltará a falar "isoladamente com alguns órgãos de imprensa"

"A imprensa que quiser conversar comigo, eu não tenho problema", disse Bolsonaro nesta quinta-feira. Veículos da mídia têm diminuído o espaço para Bolsonaro em seus jornais em razão do desserviço prestado pelo chefe do governo federal por meio de suas declarações edit

247 - Em live nesta quinta-feira (23), enquanto cumpre quarentena após ter tido contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19, Jair Bolsonaro afirmou que voltará a falar "isoladamente" com veículos da imprensa.

A verdade é que a mídia tem diminuído o espaço para Bolsonaro em seus jornais e telejornais, dado o desserviço prestado pelo chefe do governo federal por meio de suas declarações.

Bolsonaro disse que concedeu entrevista à Veja e alfinetou a Globo, ao afirmar que só concederia entrevista à emissora ao vivo, por não confiar no trabalho de edição da empresa. "Vou voltar a conversar isoladamente com alguns órgãos de imprensa, como acabei agora há pouco de falar com a revista Veja. Me procuraram, quiseram me entrevistar. Logicamente a pauta foi feita, eu concordei, tive uma hora de exposição e a Veja vai fazer uma matéria agora. Então a impresa que quiser conversar comigo, eu não tenho problema. Mas a gente espera que não tenha distorções. No tocante ao 'sistema' Globo, se quiser uma entrevista ao vivo, eu estou à disposição. Gravar para vocês fica difícil".

