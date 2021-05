Em solidariedade a Diogo Mainardi, que mandou Kakay tomar no c*, Pedro Andrade anuncia saída do “Manhattan Connection”

Famoso pelo programa na GNT em que faz viagens luxuosas pelo mundo, Pedro Andrade tomou a decisão em solidariedade a Diogo Mainardi, após o jornalista mandar o advogado Kakay tomar no c* edit

247 - O jornalista Pedro Andrade anunciou sua saída do “Manhattan Connection”. Famoso pelo programa na GNT em que faz viagens luxuosas pelo mundo, Andrade tomou essa decisão em solidariedade a Diogo Mainardi, que pediu demissão do programa na última terça-feira, após ser rechaçado por mandar um convidado, o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, tomar no c* e ainda citar o “guru” Olavo de Carvalho durante sua agressão verbal.

Lucas Mendes e Caio Blinder, por razões contratuais, ainda estão à disposição do “Manhattan Connection”. N entando, após o mal estar, o programa corre o risco de ser encerrado na grade da TV Cultura.

Em nota enviada ao colunista Maurício Stycer, do UOL, a TV Cultura disse não concordar com o caso e que “tomou providências junto à empresa produtora do programa”.

A atitude de Mainardi gerou indignação nas redes socias. Em nota, Kakay afirmou que “em relação aos inúmeros pedidos para eu me manifestar a respeito da demissão do Sr. Mainardi, esclareço, em homenagem à boa e séria imprensa, que tanto respeito, que não pretendo comentar nada sobre a demissão. E me reporto ao grande Mia Couto: ´O silêncio não é a ausência de fala, é o dizer-se tudo sem nenhuma palavra”.

Reembreo episódio:

O pior não é ser surrado em rede nacional, o pior é apanhar e passar recibo mandando tomar no cu, como fez Diogo Mainardi com Kakay. Foram 10 minutos de deboche do advogado que terminaram com Mainardi acusando os golpes como pode ser visto no vídeo: pic.twitter.com/cD9bKIwk9w — GugaNoblat (@GugaNoblat) April 29, 2021

