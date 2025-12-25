Embaixador em Roma diz que Porchat é seu convidado de Natal, mas nega autorização para vídeo na embaixada

247 – O embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, afirmou que o humorista Fábio Porchat é seu convidado pessoal para a celebração da noite de Natal na sede da embaixada brasileira na capital italiana, mas declarou que não autorizou a gravação do vídeo em que o artista ironiza a direita no episódio envolvendo sandálias Havaianas.

A informação foi divulgada em reportagem do jornal Estado de S. Paulo, que relata que Porchat está hospedado no Palazzo Pamphilj, residência oficial da Embaixada do Brasil em Roma, considerado um dos endereços mais disputados da diplomacia brasileira.

Em comunicado oficial, a embaixada tentou se descolar do conteúdo político do vídeo e ressaltou que a gravação ocorreu sem anuência do chefe da missão diplomática. “O Embaixador do Brasil em Roma esclarece que Fabio Porchat é seu convidado pessoal para a celebração da noite de Natal. Durante sua estada na residência, o artista gravou e publicou vídeo sem seu conhecimento e autorização.”

O texto também busca afastar qualquer suspeita de uso de dinheiro público para bancar a presença do humorista no local histórico. “A estada do hóspede não implicou gastos públicos, já que as despesas de convidados pessoais do embaixador são custeadas pelo próprio chefe da Missão Diplomática”, diz o comunicado.

Segundo a reportagem, nem Porchat nem o canal Porta dos Fundos, do qual o humorista faz parte, responderam aos contatos da imprensa. O Itamaraty também foi procurado, mas não retornou.

O vídeo gravado no palácio e a reação política

O vídeo que motivou a nota oficial foi registrado dentro do Palazzo Pamphilj e mostra Porchat interpretando um personagem descrito como especialista em gestão de crise, em uma conversa fictícia por telefone com a atriz Fernanda Torres, mencionada como estrela de uma campanha. De acordo com a reportagem, a piada sugere que haveria um complô para impulsionar a esquerda e que, por isso, a atriz deveria fazer gestos para agradar a direita.

Em uma das falas destacadas, Porchat diz: “A gente tem que te trocar de bilionário, trocar você dos Moreira Salles e jogar para o Elon Musk.”

O episódio rapidamente passou a ser explorado por setores da direita, que tentaram usar a gravação como combustível para novas disputas culturais e políticas, num roteiro recorrente em que qualquer produção de humor vira munição para campanhas de polarização. A reação institucional da embaixada, ao frisar ausência de autorização, indica preocupação em não associar a residência diplomática a manifestações políticas ou partidárias, ainda mais em um ambiente internacional onde o Brasil busca preservar imagem e formalidade.

Palazzo Pamphilj: luxo, história e símbolo da diplomacia brasileira

A reportagem do Estado de S. Paulo ressalta que a Embaixada do Brasil em Roma funciona no Palazzo Pamphilj, construção barroca comprada em 1470 e localizada na Piazza Navona, uma das praças mais conhecidas de Roma. O local é visto como um dos endereços mais cobiçados entre diplomatas brasileiros e já recebeu autoridades e figuras históricas.

O prédio também foi palco de episódios políticos recentes: foi ali que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou hospedado, em outubro de 2021, durante a cúpula do G20.

De acordo com o histórico citado, o palácio já foi morada do Papa Inocêncio XX, no século 17, que recorreu a artistas como Gian Lorenzo Bernini para embelezar o espaço. O governo brasileiro adquiriu o palácio em 1960 por 900 milhões de liras. Embora já abrigasse a missão diplomática desde 1920, passou por restaurações naquele mesmo ano e foi oficialmente inaugurado como sede diplomática em novembro de 1961.

Onde o vídeo foi gravado

Um dos pontos que mais chamou atenção foi o local exato da gravação. Segundo a reportagem, Porchat gravou o vídeo na Sala Palestrina, o maior salão do palácio, no primeiro andar — ambiente que abriga elementos artísticos e arquitetônicos históricos, incluindo afrescos do século 17. O humorista aparece usando roupas de banho, o que acentuou a repercussão nas redes e reforçou a exploração política do episódio.

Nota oficial tenta conter desgaste e afastar uso de verba pública

Ao enfatizar que o vídeo foi feito sem conhecimento e autorização, a embaixada tenta reduzir o desgaste institucional e evitar que a repercussão se transforme em crise diplomática ou administrativa. O texto também procura neutralizar acusações sobre eventual custeio público — um tipo de narrativa que costuma ser inflada em disputas político-ideológicas e em campanhas de desinformação.

Ainda assim, a divulgação do comunicado confirma que o episódio chegou ao nível institucional, sugerindo preocupação do embaixador em resguardar a imagem do posto diplomático e impedir que a sede da embaixada seja convertida em palco permanente de conflitos políticos brasileiros exportados para o exterior.