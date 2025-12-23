Caso Havaianas: sem autorização, Fábio Porchat grava vídeo ironizando direita na embaixada do Brasil em Roma

247 - O Ministério das Relações Exteriores negou nesta terça-feira (23) que o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca de Souza, teria autorizado teria autorizado a gravação de um vídeo do humorista Fábio Porchat sobre o caso Havaianas.

De acordo com o Itamaraty, Porchat era convidado da embaixada, mas a gravação do vídeo na sede da representação ocorreu "sem seu (do embaixador) conhecimento e autorização". "A estada do hóspede não implicou gastos públicos, já que as despesas de convidados pessoais do embaixador são custeadas pelo próprio chefe da Missão Diplomática", acrescenta o documento.

Mais cedo, o jornal O Estado de São Paulo informou que Porchat, usando traje de banho, usou a embaixada do Brasil em Roma para gravar um vídeo ironizando a direita em relação ao caso Havaianas. Nas redes sociais, o caso Havaianas acirrou os ânimos entre direita e esquerda após a divulgação de um comercial da empresa que desejava ao público um início de 2026 com os “dois pés”, em um trocadilho com a expressão “entrar com o pé direito”.