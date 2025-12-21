Nomes da direita se revoltam com propaganda da Havaianas

247 - Alguns nomes da direita brasileira como o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), o vereador da capital paulista Adrilles Jorge (União) e o deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP) criticaram da Havaianas e acusaram a empresa de fazer campanha contra o campo ideológico direitista. A atriz Fernanda Torres foi escalada para fazer a peça. “Não quero que você comece 2026 com o pé direito. Desejo que você comece o Ano Novo com os dois pés”, disse a artista na propaganda.

Em 2025, Fernanda foi a primeira atriz brasileira a conquistar o Globo de Ouro, por sua atuação como Eunice Paiva, no filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles. Ela venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme Drama. A premiação aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme narra a vida da família Paiva – a mãe, Eunice, e os cinco filhos – após o desaparecimento do marido de Eunice, o deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar (1964-1985).

O ex-ministro Pazuello criticou a peça da Havaianas. “Em pleno Natal, tempo de união, respeito e reconciliação, a Havaianas escolhe usar o marketing para provocar e dividir, sugerindo ‘não começar o ano com o pé direito’”, escreveu na rede social X.

“Isso não é criatividade. É um desserviço à sociedade. O Natal não combina com deboche ideológico nem com desprezo pelos valores de milhões de brasileiros. Marca que abandona o respeito e afronta seus próprios consumidores erra feio. O povo conservador não aceita esse tipo de provocação disfarçada de publicidade e responderá do jeito mais claro possível: retirando apoio, respeito e mercado”, afirmou.

O vereador Adrilles Jorge afirmou que a “Havaianas faz campanha política explícita contra direita”. “Apenas explicita o que já era óbvio: não só o jornalismo, mas as grandes marcas são hegemonicamente esquerdistas, o que quer dizer a favor da ditadura. A favor da perseguição. Televisão, jornalismo e propaganda a serviço de carrascos travestidos de juízes. Se fosse algo, alguma propaganda assim do lado da direita, haveria inquérito, investigação, censura. Estamos numa ditadura completa”.

Para o deputado Mansur, “a Havaianas resolveu fazer militância política”. “‘Não quero começar o ano com o pé direito’ não é brincadeira nem criatividade — é provocação ideológica. Pra mim, acabou! Eu já nem usava mesmo”.

