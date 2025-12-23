Ações da Alpargatas disparam após boicote da direita à Havaianas

247 - As ações da Alpargatas, controladora da marca Havaianas, registraram forte valorização nesta terça-feira (23), revertendo a queda observada no pregão anterior, quando os papéis foram pressionados por uma controvérsia envolvendo a mais recente campanha publicitária da empresa. Por volta das 15h, os ativos da companhia avançavam 3,5%, negociados a R$ 11,85, recuperando o desempenho após o recuo de 2,4% registrado na véspera.

A movimentação foi acompanhada de perto pelo mercado financeiro e ocorreu após um dia de forte repercussão negativa nas redes sociais, alimentada por lideranças e influenciadores da direita, que levantaram a possibilidade de boicote à Havaianas.

A campanha que desencadeou as críticas tem como protagonista a atriz Fernanda Torres. No vídeo, ela afirma que não deseja que o público inicie 2026 “com o pé direito”, mas sim “com os dois pés”. A fala foi interpretada por políticos e influenciadores como uma mensagem de cunho político, em um contexto marcado pela proximidade das eleições presidenciais. Entre os que se manifestaram publicamente estão o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que associaram o conteúdo da propaganda a uma suposta posição ideológica da marca.

Apesar da reação inicial negativa, o mercado avaliou que os efeitos da controvérsia tendem a ser limitados. O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, afirmou que o impacto seria temporário. “Já vimos isso acontecer outras vezes com empresas que tiveram alguma exposição nesse sentido, e de ambos os lados do espectro político, como Smartfit, Madero, Magazine Luiza, JBS... Para a empresa ser afetada porque se envolveu com alguma polêmica política teria que ser algo muito maior”, declarou.

Cruz também ressaltou que o episódio ocorreu em um momento sensível do mercado. Segundo ele, a empresa “deu azar” ao enfrentar a polêmica em um período de baixa liquidez. “Uma notícia negativa nesses momentos causa uma oscilação maior, mas é difícil ver isso se estendendo por muito tempo”, afirmou.

A recuperação desta terça-feira reforça a trajetória positiva da Alpargatas ao longo de 2025. No acumulado do ano, as ações da companhia já registram alta superior a 80%, impulsionadas por um processo de reestruturação da marca que vem se refletindo em melhores resultados corporativos nos últimos trimestres.

Enquanto o mercado financeiro reagia de forma mais contida, a controvérsia ganhou desdobramentos no varejo. Em Brusque (SC), a loja Calçados Guarani esgotou em poucas horas o estoque de chinelos da Havaianas após anunciar a venda dos produtos por R$ 1 o par. Em comunicado publicado no Instagram, a empresa informou que suas três lojas venderiam todos os pares da marca por esse valor enquanto durasse o estoque e declarou: “Não vamos mais trabalhar com a marca por tempo indeterminado, devido à provocação da marca com a população conservadora, na qual fazemos parte!”.