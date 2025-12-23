Alpargatas perde R$ 152 milhões em valor de mercado após boicote da direita à campanha da Havaianas

247 – A Alpargatas (ALPA4), controladora da marca Havaianas, perdeu cerca de R$ 152 milhões em valor de mercado após a repercussão negativa de sua nova campanha publicitária, que provocou um movimento de boicote liderado por políticos de direita nas redes sociais. As informações são do E-Investidor, do jornal Estado de S. Paulo.

A polêmica teve início após o lançamento de um vídeo estrelado pela atriz Fernanda Torres, no qual ela faz uma brincadeira com a expressão “pé direito” ao desejar um bom início de 2026. No anúncio, a artista afirma: “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: a sorte não depende de você. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, na estrada, na jaca, onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”.

A fala foi interpretada por setores conservadores como uma provocação ideológica. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a campanha em seu perfil no Instagram, onde afirmou que considerava as Havaianas “um símbolo nacional”, mas disse que não voltaria a consumir os produtos da marca. Em vídeo, ele aparece jogando os chinelos no lixo e afirma que começará o ano “com o pé direito” — e não será de Havaianas.

Outros parlamentares do PL reforçaram o discurso de boicote. A deputada Bia Kicis (PL-DF) escreveu no X que, se as “Havaianas não nos querem, nós também não queremos as Havaianas”. Já o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) declarou: “Não compramos de quem nos ataca. Havaianas fora do nosso armário”. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também comentou o caso, fazendo um trocadilho com o slogan da marca: “Havaianas: todo mundo usa”. Em seguida, escreveu: “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”.

Procurada pelo E-Investidor, a Alpargatas não se pronunciou sobre a controvérsia.