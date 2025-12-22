Em vídeo, Eduardo Bolsonaro joga fora chinelos e prega boicote à Havaianas

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais no domingo (21) para anunciar um boicote à Havaianas após a divulgação de uma campanha de fim de ano que passou a ser alvo de críticas de apoiadores da direita. Em um vídeo gravado nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro, ele aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e associa a publicidade a uma suposta mensagem política.

A reação ocorreu após a circulação de uma peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres. No vídeo da campanha, a atriz afirma não desejar que as pessoas “comecem o ano com o pé direito” e diz preferir que o público inicie 2026 “com os dois pés”, em uma mensagem que incentiva uma postura mais ativa e menos vinculada à ideia de sorte.

O conteúdo da publicidade gerou ampla repercussão nas redes sociais e passou a ser interpretado de maneiras distintas. Enquanto parte do público avaliou a mensagem como apenas uma estratégia criativa de marketing, outros enxergaram um posicionamento político implícito, o que impulsionou críticas por parte de grupos conservadores.

No vídeo divulgado, Eduardo Bolsonaro afirmou que sempre considerou a Havaianas um símbolo nacional e disse ter se decepcionado com a escolha da garota-propaganda. Segundo ele, a campanha não teria sido casual e refletiria um alinhamento ideológico. O ex-deputado citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e acusou a atriz de defender prisões relacionadas às invasões às sedes dos Três Poderes.

Ainda na gravação, Eduardo estabeleceu um paralelo com a marca de cerveja Budweiser, nos Estados Unidos, alegando que a empresa teria enfrentado prejuízos após campanhas consideradas desconectadas de parte de seu público. Para ele, a Havaianas correria o risco de repetir o mesmo erro ao adotar uma comunicação que, em sua avaliação, afastaria consumidores conservadores.

A manifestação ocorre poucos dias depois de a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas, já que ele permanece fora do país. Enquanto isso, a campanha da Havaianas segue em debate nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem vê apenas uma mensagem publicitária e quem identifica um posicionamento político implícito.