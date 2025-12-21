Eduardo Bolsonaro sobre eleições de 2026: ‘provavelmente o STF vai me impedir de concorrer’

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou neste sábado (20) que deve ser impedido de concorrer nas eleições do próximo ano por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-parlamentar perdeu o mandato na Câmara por decisão da Mesa Diretora nesta semana, por estar nos Estados Unidos desde fevereiro.

“Muito provavelmente o STF vai me impedir de concorrer a qualquer cargo ano que vem. Vamos ver como vai ser isso, porque existe um processo totalmente esdrúxulo, que foi uma investigação aberta a pedido do líder do PT [na Câmara, Lindbergh Farias (RJ)]. Olha a situação em que nós estamos: o líder do PT pede para abrir um inquérito contra um deputado do PL e [o ministro do Supremo] Alexandre de Moraes coloca isso adiante. Esse é o processo que me motivou a ficar nos Estados Unidos”, disse em entrevista ao SBT.

O ex-deputado saiu do Brasil em julho e vive nos EUA desde março, onde faz articulações com políticos da extrema-direita estadunidense, para conseguir mais apoio no sentido de atacar o STF. A estratégia do bolsonarismo é passar para a população brasileira a mensagem de que o Judiciário não cumpre garantias constitucionais principalmente por causa da condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Em 15 de novembro de 2025, a Primeira Turma do STF formou unanimidade para receber a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo.

As investigações decorrem de declarações públicas e postagens em redes sociais em que o parlamentar afirmou estar atuando para que o governo dos Estados Unidos impusesse sanções a ministros do STF e a integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal pelo que considera uma perseguição política a ele e a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.