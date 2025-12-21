Deputado que assume vaga de Eduardo Bolsonaro já propôs lei contra "chips satânicos"

247 - Com a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a Câmara dos Deputados passa a contar novamente com o Missionário José Olímpio (PL-SP). Aos 69 anos, o parlamentar retorna ao Congresso Nacional com um histórico marcado por propostas de forte conteúdo religioso e conservador, apresentadas durante seus mandatos anteriores. Nesta linha, segundo o jornal O Globo, Olímpio já apresentou, em 2014, um projeto contra o implante de chips eletrônicos em seres humanos visando impedir o que ele qualificou como “satânica Nova Ordem Mundial “.

Projeto associou chips a “satânica Nova Ordem Mundial”

Autor do projeto de lei, José Olímpio defendia a proibição do uso de dispositivos eletrônicos implantáveis para identificação humana. Na justificativa, o deputado utilizou referências bíblicas e relacionou a tecnologia a uma suposta ameaça global, comparando os microchips ao chamado “sinal da besta” e ao “fim dos tempos”.

“Infelizmente, de modo sorrateiro, já são conhecidos no Brasil diversas iniciativas de implantação de chips como ‘rastreadores pessoais’ que pretensamente simulam uma ferramenta de segurança na medida em que possibilitariam a rápida localização de pessoas que estivessem em poder de sequestradores. Entretanto, o povo brasileiro não se deve iludir com tais artifícios, que escodem uma verdade nua e cruel: há um grupo de pessoas que busca monitorar e rastrear cada passo de cada ser humano, a fim de que uma satânica Nova Ordem Mundial seja implantada”, escreveu o parlamentar na justificativa do projeto.

Trajetória política e atuação religiosa

José Olímpio exerceu mandato de deputado federal entre 2011 e 2019. Nesse período, também apresentou outras propostas consideradas incomuns, como a sugestão de transferência temporária da sede do governo federal para a cidade de Itu, no interior paulista, sob o argumento de seu papel histórico na Proclamação da República.

Integrante da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por Valdemiro Santiago, o deputado faz parte da bancada evangélica. Nas redes sociais, define-se como defensor dos “valores cristãos e familiares” e é apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), com quem já participou de eventos e campanhas.

Retorno ao Congresso após cassação

Natural de Itu (SP), nascido em 1956, José Olímpio é bacharel em Direito e comerciante. Iniciou sua trajetória política como vereador em São Paulo, onde exerceu seis mandatos e chegou a presidir a Câmara Municipal. Também ocupou cargos no Executivo paulistano, como o de subprefeito de Guaianazes, durante a gestão de Celso Pitta.

O retorno à Câmara ocorre após a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, declarada pela Mesa Diretora em razão do número elevado de faltas às sessões deliberativas. Morando nos Estados Unidos desde o início de 2025, o parlamentar acumulou 63 ausências em 78 sessões. A Mesa concluiu que era impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional, formalizando a perda da vaga agora ocupada por José Olímpio.