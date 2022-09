Empresária do Agro que defendeu demitir eleitores de Lula faz retratação

Empresária havia assinado termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho se comprometendo a publicar retratação e custear campanha de esclarecimento sobre o tema edit

247 - A empresária bolsonarista Roseli Vitória Martelli D’Agostini Lins, que havia gravado vídeo pedindo a colegas do agronegócio que demitissem "sem dó" empregados que declarassem voto no ex-presidente Lula (PT) , publicou uma retratação nas redes sociais nesta quarta-feira (21).

"Venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda sociedade brasileira por ter orientado, através de um vídeo, empresários do agro a demitir pessoas que fossem votar em determinados candidatos nas eleições gerais deste ano. Assédio eleitoral é crime e nenhum empregador, seja ele do agro ou de qualquer outro setor, tem o direito de intervir no voto de seus empregados. Também não é admissível que uma entidade de classe oriente seus associados a votar ou não votar em determinado candidato", declarou a empresária.

"O trabalhador que se sentir coagido a votar ou deixar de votar deve denunciar o caso ao Ministério Público do Trabalho. E o empregador que cometer essa ilegalidade deverá responder judicialmente por esse ato. O voto é livre. Pela compreensão de todos, muito obrigado", concluiu.





Ela havia assinado, no dia 19 de setembro, um termo de ajuste de conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) se comprometendo a publicar uma retratação e custear uma campanha de esclarecimento sobre o tema. Além disso, Roseli concordou em não praticar qualquer outro ato de incitação ao assédio eleitoral, sob pena de multas de R$20 mil por cada item descumprido e a cada descumprimento constatado.

