Empresária que pediu demissão “sem dó” de lulistas terá de fazer retratação

247 - A empresária baiana Roseli Vitória Martelli D’Agostini Lins que gravou vídeo incitando empresários do agronegócio a demitir os funcionários que votem no ex-presidente Lula (PT) fará retratação pública e custeará campanha de esclarecimento, segundo o Correio .

De acordo com a reportagem, ela assinou nesta segunda-feira, 19, um termo de ajuste de conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) se comprometendo a cumprir essas obrigações e a não praticar qualquer outro ato de incitação ao assédio eleitoral sob pena de multas de R$20 mil por cada item descumprido e a cada descumprimento constatado.

A ruralista se comprometeu a divulgar esta semana em suas redes sociais vídeo em que se retrata e esclarece que assediar trabalhadores é uma prática ilegal e em custear campanha em emissoras de rádio da região oeste da Bahia e na capital do estado sobre a liberdade do voto e a ilegalidade dos patrões coagirem trabalhadores.

