Entrevista com morador de rua espancado por personal lota web de memes: “sabe falar melhor que o Sergio Moro”

247, com informações do Metrópoles - A entrevista do morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48 anos, agredido pelo personal trainer Eduardo Alves após ser flagrado tendo relações sexuais com a mulher dele, concedida ao Metrópoles, viralizou nas redes sociais.

Um internauta disse que o discurso do mendigo é melhor do que o do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) , pré-candidato à Presidência. “ O mendigo sabe falar melhor que o Sérgio Moro."

>>> Morador de rua espancado por personal fala pela 1ª vez sobre o caso e se declara eleitor de Bolsonaro (vídeo)

O MENDIGO SABE FALAR MELHOR QUE O SÉRGIO MORO — Joaquin Teixeira 🇺🇦🏳🇷🇺 (@JoaquinTeixeira) March 24, 2022

O mesmo internauta também fez uma analogia entre o ocorrido e as eleições de 2022. O morador de rua disse na entrevista que era eleitor de Bolsonaro.

“Mendigo é bolsominion, o corno é petralha e a musa fitness terceira via. Viram só? Todas as ideologias podem conviver em harmonia."

MENDIGO É BOLSOMINION

O CORNO É PETRALHA

E A MUSA FITNESS TERCEIRA VIA



VIRAM SÓ? TODAS IDEOLOGIAS PODEM CONVIVER EM HARMONIA — Joaquin Teixeira 🇺🇦🏳🇷🇺 (@JoaquinTeixeira) March 24, 2022

O repórter: " Você se arrepende? "

O morador de rua: pic.twitter.com/PRINcoD0AF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 24, 2022

"Se você me quer me leve para algum lugar", Mendigo Transudo pic.twitter.com/wLu1p4zqeZ — Allan dos Panos (@allandospanos) March 24, 2022

vazou a playlist do mendigo pic.twitter.com/SSPWuhNKi5 — RAP, falando (@rapfalando) March 24, 2022

