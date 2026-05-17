Escândalo de Flávio-Vorcaro abalou a direita bolsonarista, aponta Miriam Leitão

247 - A jornalista Miriam Leitão afirmou que a direita bolsonarista vive um período de forte desgaste político após o avanço das investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Em coluna publicada no jornal O Globo, a analista política sustenta que o caso atingiu em cheio figuras centrais do campo conservador e colocou em xeque a estratégia eleitoral de lideranças que já se consideravam fortalecidas para a disputa presidencial de 2026.

Segundo Miriam Leitão, a crise provocada pelas revelações sobre Vorcaro afeta diretamente nomes como Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, Cláudio Castro e Ibaneis Rocha. A colunista avalia que o escândalo ampliou as dificuldades da direita bolsonarista, especialmente diante das suspeitas sobre relações políticas e financeiras mantidas com o empresário investigado.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como pré-candidato à Presidência da República, tornou-se um dos principais focos da controvérsia após a divulgação de áudios pelo site The Intercept Brasil. Nas gravações, o parlamentar aparece cobrando recursos do banqueiro Daniel Vorcaro e reforçando a proximidade entre os dois.

Áudios ampliam desgaste de Flávio Bolsonaro

Em um dos trechos divulgados, Flávio Bolsonaro afirma haver “muita parcela para trás” e “muita conta para pagar”. Em seguida, o senador declara literalmente: “irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”.

Questionado por um repórter do Intercept Brasil sobre um possível financiamento de Vorcaro, o senador respondeu: “Mentira, de onde você tirou isso? Pelo amor de Deus. Militante não dá, cara”.

No dia seguinte, durante entrevista à GloboNews, Flávio Bolsonaro afirmou que não havia dito que a informação era falsa. A mudança de versão gerou novas críticas e aprofundou o desgaste político em torno do parlamentar.

Relação com Vorcaro gera suspeitas

A coluna de Miriam Leitão também aborda questionamentos relacionados ao financiamento de um filme associado ao senador. Segundo o texto, Flávio Bolsonaro passou a afirmar que a produção recebeu apenas recursos privados e que o contrato era confidencial.

A jornalista, porém, argumenta que o acordo já havia perdido validade e poderia ter sido divulgado. A publicação afirma ainda que o filme contou com verba pública, ampliando as dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados.

Miriam Leitão destaca que Daniel Vorcaro deixou um rombo bilionário envolvendo um banco estadual, fundos de previdência de servidores e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O texto também aponta que a rota do dinheiro utilizado em operações financeiras ligadas ao empresário é considerada nebulosa.

Investigações atingem aliados do bolsonarismo

Outro nome citado na análise é o do senador Ciro Nogueira (PP-PI), descrito por Miriam Leitão como “amigo da vida” de Vorcaro. Segundo a colunista, o parlamentar foi acusado de praticar ato de ofício em favor do banqueiro.

A publicação menciona que o Ministério Público identificou “indícios concretos de estreita relação pessoal, empresarial e financeira entre os investigados”. A suspeita envolve suposto favorecimento ao banco Master em propostas relacionadas ao Fundo Garantidor de Créditos.

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também aparece no centro das investigações. Isso porque Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB indicado por Ibaneis, estaria colaborando com as autoridades por meio de delação premiada.

Cláudio Castro e Eduardo Bolsonaro entram no radar

No Rio de Janeiro, o ex-governador Cláudio Castro (PL) enfrenta questionamentos sobre investimentos realizados pela previdência estadual em ativos ligados ao grupo de Vorcaro. Segundo a coluna, cerca de R$ 1 bilhão teria sido aplicado em papéis associados ao empresário.

Além disso, Cláudio Castro foi alvo da Operação Sem Refino, que investiga suposto uso da máquina pública em benefício do empresário Ricardo Magro, apontado como um dos maiores sonegadores do país e atualmente vivendo nos Estados Unidos.

Miriam Leitão também cita o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos. De acordo com a colunista, existem dúvidas sobre possível utilização de recursos ligados ao ecossistema financeiro de Vorcaro para financiar atividades relacionadas ao parlamentar.

Crise amplia divisões internas na direita

Na avaliação da jornalista, o caso expôs fragilidades políticas dentro da própria direita bolsonarista. Setores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a atacar pré-candidatos conservadores que fizeram críticas públicas a Flávio Bolsonaro.

Miriam Leitão afirma ainda que a crise atingiu um grupo político que já se considerava vencedor antecipado das eleições presidenciais. Agora, segundo a colunista, lideranças da direita tentam conter os danos provocados pelo avanço das investigações.

Para a jornalista, o episódio também evidencia a dificuldade de outros setores conservadores em se desvincularem politicamente do núcleo bolsonarista mais radical, aprofundando o isolamento de parte da direita brasileira diante do escândalo envolvendo Daniel Vorcaro.