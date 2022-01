Estadão diz que Lula, com 48% das intenções de voto, está errando em sua campanha

Apoie o 247

247 - Dando continuidade aos ataques sucessivos ao PT, o jornal Estado de S. Paulo publica reportagem nesta segunda-feira (10) apontando supostas erros na pré-campanha do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República.

O jornal ignora, porém, que Lula é de longe o favorito para vencer o pleito. Pesquisa Datafolha divulgada em 16 de dezembro mostra que o petista tem 48% das intenções de voto, enquanto a soma de votos de todos os outros nomes - Jair Bolsonaro (PL), Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB) - chega a apenas 42%.

Mais uma vez, o "Estadão" volta a atacar Lula e o PT pelas manifestações contrárias à reforma trabalhista, que não gerou empregos e precarizou as relações de trabalho. Lula e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, já avisaram que, caso voltem ao poder, trabalharão pela revogação da reforma. "Não tem mimimi do mercado", avisou Gleisi em fala à jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo .

