Estadão é detonado nas redes ao alertar para 'riscos' de o Brasil continuar crescendo

247 - Após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1) o crescimento de 2,9% da economia brasileira em 2023 - o que é mais que o triplo do projetado por analistas do mercado financeiro no início do ano passado - o jornal Estado de S. Paulo publicou em seu site uma reportagem que alerta para os 'riscos' de o país seguir crescendo.

A publicação gerou uma onda de críticas e ironias nas redes sociais. Veja as postagens:

O Estadão sempre foi péssimo, mas os caras surtaram de vez! 🤣 pic.twitter.com/35QnmiYQgY — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) March 1, 2024

O compromisso da grande imprensa brasileira com a distorção da realidade seria apenas caricato se não tivesse tanta gente acreditando nisso. O destaque vai para o Estadão que a cada dia se supera! pic.twitter.com/Kal1M3XLSp — Orlando Calheiros (Escutem o Cálice!) (@AnarcoFino) March 1, 2024

Redação do Estadão :



- E aí gente, o Brasil encolheu quantos %?



- Então chefe, na verdade ele cresceu quase 3%, mais que EUA e Japão.



(Silêncio com clima de enterro)



- Pode publicar, chefe?



-Você quer perder seu emprego?



(Silêncio, igual do Olavo)



-Vamos fazer assim,… pic.twitter.com/zJNWmV8Zeo — LÚCIFER (@Belzebu___666) March 1, 2024

Estadão tem a incrível capacidade de distorcer boas notícias em más notícias só para atacar o Lula. pic.twitter.com/cqJrEWRcMT — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) March 1, 2024

O @Estadao torcendo pra o Brasil dar errado. pic.twitter.com/zVqYbawA6R — Flávio Costa (@flaviocostaf) March 1, 2024

O que o estadão sofre com o sucesso do governo Lula não tá escrito kkkkkk pic.twitter.com/6SIJXXNQkH — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) March 1, 2024

Toda semana o Estadão passando uma vergonha diferente. pic.twitter.com/lqzUWngCSN — BEK'S 🌟 BOLSONARO PRESO HOJE 🤞🏻 (@beksbarcwb) March 1, 2024

