Estúdios da Globo no Rio preparam fechamento devido à nova onda da pandemia da Covid-19

247 - A Rede Globo se prepara para fechar seus estúdios no Rio de Janeiro, que vem sendo fortemente atingido pela nova onda da pandemia da Covid-19. Existe preparação para que também as gravações sejam pausadas em janeiro.

Nesta quarta-feira (9), a atriz Andréia Horta, que integra o elenco da novela das 21h, foi diagnosticada com coronavírus. Ela compõe o mesmo núcleo de Marieta Severo, internada no último fim de semana com Covid-19. Os repórteres do SporTV Eduardo Moreno, André Hernan e José Renato Ambrósio também testaram positivo recentemente.

As informações são da coluna de Leo Dias, no Metrópoles.

A emissora emitiu uma nota esclarecendo: “Primeiro, é importante ressaltar que há estratégia desde o início da pandemia no Brasil. Os Estúdios Globo nunca pararam durante todo esse período. Jornalismo e programas de variedades, como É de Casa e o BBB, continuaram no ar e ao vivo. Com o passar do tempo, algumas produções foram voltando a gravar e todas elas respeitando um rígido protocolo de segurança. Sobre as gravações, quando algum caso é confirmado, toda a equipe e elenco são testados e os roteiros da novela são adaptados para que as gravações sigam com outros núcleos, de acordo com as orientações do nosso protocolo de segurança. Sobre suspensão, os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança. E continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da COVID-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias”.

