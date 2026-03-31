Ex-cacique da Globo volta a detonar emissora: "reportagens no lixo"

247 - O ex-produtor da TV Globo, Fabricio Marta, voltou a fazer críticas públicas à emissora após deixar o cargo, desta vez direcionando ataques ao telejornal Bom Dia Brasil. As declarações foram divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Marta, que havia sido promovido a chefe dos produtores no início deste ano antes de pedir demissão, utilizou as redes sociais para relatar o que descreveu como problemas recorrentes nos bastidores do jornalismo da emissora, especialmente em relação ao aproveitamento de reportagens produzidas pelas equipes.“Esse gaveteiro me remeteu a um telejornal da Globo, que provoca arrepio na espinha de produtores, editores e repórteres. Internamente, o desgosto pelo Bom Dia Brasil é unanime, por se tratar do produto do jornalismo da Globo que mais transforma reportagens prontas em lixo”, afirmou.

Na sequência, o ex-produtor reconheceu que a não exibição de conteúdos pode ocorrer por critérios jornalísticos, mas criticou a forma como isso seria conduzido. “Quando se grava uma matéria, há risco de não exibição. A queda do Cristo Redentor vai derrubar a alta do chuchu, obviamente. Vale a relevância, o factual. Faz parte do jogo. A causa da indignação coletiva é a falta de empatia e de respeito com os entrevistados, que passam horas perdidas dos seus dias em prol do nada“, declarou.

Segundo ele, o problema não afetaria apenas as fontes entrevistadas, mas também os próprios profissionais da emissora. “Há também desrespeito com as equipes de reportagens, que poderiam estar investindo em produções que não seriam engavetadas. São quilos e quilos de reportagens de qualidade – aprovadas pela própria editora-chefe – se transformando em chorume”, disse.Em tom crítico, Marta também levantou questionamentos sobre possíveis impactos financeiros da prática. “Isso é dinheiro jogado fora também: uma auditoria universitária já traria dados chocantes. Nada é feito. Absolutamente nada: galera da ADA (Amigo dos Amigos). Nos bastidores, o jornal é chamado de Bom Dia Gaveta. Há repórteres com tantas matérias engavetadas, que estão na categoria Bom Dia Closet”, completou.

As declarações ampliam a repercussão de críticas recentes feitas pelo ex-produtor à emissora e evidenciam insatisfações internas relacionadas à gestão de conteúdo jornalístico. Até o momento, a TV Globo não se manifestou publicamente sobre as acusações.