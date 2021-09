Ex-global que chocou colegas ao participar de ato golpista é casada com antigo funcionário de Flávio Bolsonaro

A ex-apresentadora é esposa do policial federal e ex-assistente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) Felipe Uchoa dos Santos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Fora da TV desde 2017, quando deixou a Globo, Dani Monteiro tem usado as redes para propagar discursos de defensores de Jair Bolsonaro (sem partido). A apresentadora, que é esposa do policial federal e ex-assistente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) Felipe Uchoa dos Santos, esteve no ato de 7 de setembro a favor de um golpe de estado, em Brasília. A informação é do portal UOL.

Na manifestação acompanhada da família, Dani postou um vídeo que surpreendeu antigos colegas de trabalho, como a apresentadora Titi Müller, do Multishow, que reagiu: "Dani do céu. Não é possível".

"Sete de setembro, uma data pra lá de especial, tô aqui com a minha família pra poder mostrar o quanto a liberdade é importante, o quanto a gente ainda precisa lutar por ela. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, gente, liberdade de ir e vir", diz Dani no vídeo.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE