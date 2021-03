Ex-preso político, vice-presidente da ABI “abomina” autorização para militares festejarem 31 de março

Revista Fórum - O jornalista e ex-preso político, Cid Benjamin, reagiu com indignação à decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que autorizou as Forças Armadas a comemorarem o 31 de março. A data faz alusão à noite em que foi dado o golpe militar no Brasil.

“Estamos vivendo tempos inacreditáveis. Temos um presidente inimigo da ciência e contrário às vacinas, mesmo estando perto dos 300 mil mortos e podendo chegar a meio milhão ainda este ano”, destaca Cid, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

“Enquanto isso, o Judiciário, que deveria ser um defensor do estado de direito, acoberta comemorações do aniversário do golpe militar que implantou uma ditadura responsável por torturas e mortes de opositores”, ressalta o jornalista.

