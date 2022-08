Federação Árabe Palestina do Brasil se solidariza com o 247 e alerta contra a 'ditadura global nas comunicações'

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) criticou nesta quinta-feira (11) a decisão do Youtube de tirar 15 vídeos da TV 247. De acordo com a Fepal, é necessário atenção contra "a ditadura global nas comunicações, ambiente totalitário em que serão realidade trágica a opinião única e simples miragem as liberdades de informação e expressão e as liberdades civis e democráticas".

A federação disse que o YouTube "prefere perseguir o Brasil 247, site independente e democrático, que dá voz aos excluídos da comunicação por séculos".

"A barbárie distópica, tão bem descrita na literatura e no cinema, tomará o lugar da civilização", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Diante disso, manifestamos nossa total solidariedade ao Brasil 247 e a mais veemente denúncia e repulsa deste crime do YouTube, que trará repercussões inimagináveis se não for reparado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticaram a decisão do Youtube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff (PT), e o ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio de Janeiro Wadih Damous (PT-RJ) também escreveram mensagens de solidariedade ao 247.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.