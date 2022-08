ABI cobra do Youtube revisão imediata da censura contra a TV 247

Apoie o 247

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), comandada pelo presidente Octávio Costa, afirmou nesta quarta-feira (10) ser "intolerável que justamente quem combate o ódio" e "coloca-se em oposição a esse grupo que está no poder, seja penalizado das mais diversas formas". A ABI fez uma mensagem de solidariedade ao Brasil 247 e à TV 247, após o Youtube alegar "discurso de ódio" e tirar vídeos do canal.

"O que aconteceu hoje ao Brasil 247 é censura indireta, imposta por uma empresa privada. E o absurdo da situação é que o Brasil 247 teve 15 vídeos retirados do Youtube, exatamente por pregar a paz", disse a ABI.

"Rechaçamos qualquer censura à liberdade de expressão como essa imposta ao site Brasil 247. A ABI solidariza-se com toda a equipe do veículo, protesta junto ao Youtube para rever imediatamente esta decisão esdrúxula e se compromete a levar esse fato a todas as instâncias cabíveis. A remoção arbitrária de conteúdo constitui um gravíssimo caso de censura, às vésperas das eleições presidenciais, e todas as medidas judiciais serão adotadas".

Também criticaram a decisão do Youtube a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), o ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio de Janeiro (OAB-RJ) Wadih Damous (PT-RJ), e a presidente deposta pelo golpe 2016, Dilma Rousseff (PT).

