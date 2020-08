Felipe Neto anuncia que vai processar jornalista que o chamou de "pedófilo" e "depravado"

247 – O influenciador digital Felipe Neto anunciou no sábado (1°) através do Twitter que vai entrar na justiça contra o jornalista Gustavo Victorino, da TV Pampa, do Rio Grande do Sul. O youtuber foi chamado de “pedófilo” e “depravado” por Gustavo no programa Pampa Atitudes. A informação é do portal F5 do jornal Folha de S. Paulo.

"Está sendo incensado hoje pela esquerda, pelos moderados para ser um exemplo para jovens. Eu quero ver chegar aqui na direção da Pampa e pedir para rodar seis ou sete vídeos deles [irmãos Neto], duvido que a direção me deixe rodar um deles. Vocês não acreditam no que esse cara diz às crianças. Ele é sim um sujeito que prega sexo entre crianças. Ele é, na minha opinião, um depravado, um pedófilo. Esse cara tinha que estar na cadeia", gritou Victorino.

“Será processado cível e criminalmente. Muito obrigado”, respondeu Felipe, exibindo um trecho do programa gaúcho.

Será processado cível e criminalmente. Muito obrigado, Edu. https://t.co/XdJtCi7gMZ — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 1, 2020

