Felipe Neto critica retratação de André Valadão a Lula: "foi um escárnio com a cara do TSE"

247 - O youtuber Felipe Neto criticou nesta quarta-feira (19) a retratação do pastor André Valadão sobre o candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o influenciador digital, o religioso, que tem feito campanha para Jair Bolsonaro (PL), desrespeitou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

"O que Andre Valadão fez não foi uma retratação. Foi um escárnio com a cara do TSE e do @Alexandre deboche, erros de propósito nas legendas, carinha de vítima e sarcasmo. Se ficar impune, será um dos maiores vexames do Tribunal", escreveu o influenciador no Twitter.

De acordo com decisões da Justiça Eleitoral, Lula terá direito de se defender do ocupante do Planalto em 184 inserções na TV.

Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta (19), Lula continua à frente de Bolsonaro. Confira a rejeição dos entrevistados ao chefe do Executivo federal e os números para o governo de São Paulo.

