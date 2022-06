Florestan Fernandes Júnior: 'para cada um dos 33 milhões de famintos, Bolsonaro reservou R$ 0,002 por ano'

O jornalista reforçou que, em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o orçamento para o acesso à alimentação e o incentivo à agricultura familiar diminuiu mais de 90% edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior destacou nesta quarta-feira (8) a gravidade da situação de milhões de brasileiros em insegurança alimentar. o colunista repercutiu os números 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado nesta quarta. De acordo com os dados, 33,1 milhões de brasileiros passam fome, aumento de quase 50% (14 milhões) em pouco mais de um ano.

"586 milhões de reais. Esse era o orçamento em 2012, para garantir o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Em 2019, o orçamento emagreceu 93%, 41 milhões. Hoje está no osso, R$ 89 mil. Para cada um dos 33 milhões de famintos, o Jair reservou R$ 0,002 por ano", escreveu o jornalista no Twitter.

Os números do inquérito sobre a insegurança alimentar foram divulgados pela pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN).

— Florestan Fernandes (@florestanjr) June 8, 2022

