"Foi o enterro da candidatura de Ciro Gomes", diz Alex Solnik

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, fez nesta segunda-feira (26) um "manifesto à nação" para atacar o ex-presidente Lula (PT) e a campanha pelo voto útil no petista e para negar que se afastará da disputa eleitoral. Em comentário na TV 247, o jornalista Alex Solnik lamentou o gesto do pedetista.

Solnik afirmou que o ato de Ciro Gomes 'enterrou' sua candidatura. "A candidatura dele não existe mais. Isso é o enterro da candidatura dele. Lamentável. Seria grandioso ele renunciar, esse seria o gesto. O ato democrático dele seria dizer 'olha, realmente eu estou pressionado e tchau'. O que ele fez aí foi um suicídio, ele enterrou a candidatura dele, e as próximas. Acho que ele está comprometendo o futuro dele, inclusive".

Ciro Gomes não tem qualquer chance de sequer chegar ao segundo turno da eleição presidencial. A campanha pelo voto útil tem exatamente o objetivo de garantir a vitória já no primeiro turno da única força capaz de derrotar Jair Bolsonaro (PL): Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.