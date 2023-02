Folha é detonada por publicação machista sobre Carol Proner

Apoie o 247

247 - O jornal Folha de S. Paulo provocou nesta terça-feira (7) indignação de internautas nas redes sociais com uma notícia considerada machista sobre a jurista Carol Proner.

Respeitada nacional e internacionalmente, Carol Proner é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutora em Direito Internacional pela Universidade Pablo de Olavide, Espanha, integrante do Grupo Prerrogativas. No entanto, em matéria e publicações nas redes sociais, a Folha reduziu Proner a "mulher de Chico Buarque", ao noticiar que a jurista atuará como assessora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como noticiado pelo 247.

Confira algumas reações de internautas contra a publicação da Folha:

Que manchete machista. — Vivian salton (@vivian_salton) February 7, 2023

Falha de S.Paulo não consegue nem pesquisar um currículo lattes? Que vergonha. Daqui 1 mês, no 08 de março, vai estar falando sobre como as mulheres merecem espaço, protagonismo, reconhecimento. Vai ter "especial" do dia da mulher. Hipócritas demais né? Que nojo. February 7, 2023

Como a Folha @folha permite esse tipo de abordagem? Carol Proner @carolproner é advogada reconhecida, atua há anos com uma capacidade ímpar. Tem qualidades extraordinárias. Ela não é apenas a mulher do Chico Buarque! Sexismo e preconceito rondam os escribas desse jornal. https://t.co/vyuUdM7IbF February 7, 2023

Ela não pode se referenciada como mulher do Chico. Ela é advogada, grande jurista da área de Direito Internacional professora universitária, portanto tem capacidade para o cargo — PalasAthenada (@palas_athenada) February 7, 2023

Carol Proner é advogada, professora da UFRJ, mestre e doutora em direito, com pós doutorado. Mas, na chamada da @folha⁩, ela é apenas “mulher de Chico”. E no texto completo, embora mencione a formação e a trajetória profissional, a matéria também destaca o casamento de Carol. pic.twitter.com/VwuBl73qoB — Rafael Viegas (@Rafael_RViegas) February 7, 2023

@folha Vocês estão de sacanagem que Carol Proner virou "mulher de Chico Buarque"? Não dá pra acreditar! https://t.co/jRFAxbAaZS — Rafaela Rodrigues (@rafarodrigues_) February 7, 2023

