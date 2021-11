Folha e Globo atacam PT por nota em apoio a eleição na Nicarágua

Folha de S.Paulo e Globo, que promoveram o golpe de Estado contra o PT, a prisão ilegal do ex-presidente Lula e colocaram o fascista Jair Bolsonaro no poder, acusam os petistas de estarem apoiando um pleito supostamente antidemocrático edit

247 - Os jornais Folha de S.Paulo e O Globo atacaram o PT, nesta terça-feira, 9, após nota do partido em apoio à eleição na Nicarágua deste fim de semana, que foi vencida novamente pelo presidente Daniel Ortega, que se reelegeu.

Folha e Globo, que promoveram o golpe de Estado contra o PT, a prisão ilegal do ex-presidente Lula e colocaram o fascista Jair Bolsonaro no poder, acusam os petistas de estarem apoiando um pleito supostamente antidemocrático.

Ao afirmar que as eleições na Nicarágua não são democráticas, os jornais golpistas apenas repetem a retórica dos Estados Unidos, que vêm promovendo tentativas golpistas contra o governo do país e não reconheceram a vitória eleitoral de Ortega.

O PT, em nota, destacou que a eleição foi “uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão”. “Os resultados preliminares, que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosario Murillo, da FSLN, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário”.

E denunciou as ingerências dos EUA contra a Nicarágua. “Esta vitória será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados”.

“Esperamos seguir com a FSLN neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, uma região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para todo o mundo”, diz nota assinada por Romenio Pereira, Secretário de Relações Internacionais do PT.

Assim como o PT, setores importantes da esquerda latino-americana comemoraram a vitória dos sandinistas na Nicarágua. Os governos de Cuba, Venezuela e Bolívia parabenizaram Ortega pela reeleição, destacando que o acontecimento fortalece os laços internacionais por uma América Latina mais justa.

