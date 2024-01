Folha também ataca Lula por condenar o genocídio promovido por Netanyahu em Gaza

Apoie o 247

247 – De maneira uníssona, os três principais jornais da mídia corporativa atacaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por apoiar a ação da África do Sul contra o genocídio que vem sendo promovido pelo estado de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza. Enquanto o Globo insultou o presidente Lula , acusando-o até de fomentar o antissemitismo, e o Estadão afirmou que o Itamaraty foi imprudente , a Folha adotou a linha acaciana e disse que "a saída de Netanyahu seria melhor". "A reação de Israel ao massacre, estupro e sequestro de civis cometido por terroristas do Hamas merece críticas, mas não justifica o abandono da equidistância tradicionalmente abraçada pelo Brasil", escreve o editorialista da Folha .

"Israel bloqueou a chegada de ajuda humanitária nos primeiros dias do contra-ataque. Agora, três meses depois, o grau e a extensão da destruição provocada pelos bombardeios e pela invasão israelense indicam que é hora de cessar fogo. Não é à toa que a opinião pública internacional, de início solidária à reação israelense, vai se tornando cada vez mais refratária à continuidade da operação militar", acrescenta.

"O premiê Binyamin Netanyahu talvez prefira adiar a decisão porque sabe que terá de prestar contas à sociedade israelense uma vez concluída a campanha militar", escreve o editorialista. "A condução da fase da política, que inevitavelmente sucederá a da guerra, será melhor sem Netanyahu no governo", acrescenta.

