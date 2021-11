Fonoaudióloga que prepara voz de Moro para a política é da Globo

Durante o discurso de filiação no Podemos o ex-juiz afirmou que não sabe discursar e que as pessoas reclamam de sua dicção edit

Fórum - Nesta quarta-feira (10) o ex-juiz Sergio Moro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter atuado de forma parcial no caso do ex-presidente Lula, declarou durante o seu discurso que não sabe discursar e que as pessoas reclamam de sua voz.

“Não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos. Alguns até dizem que não sou eloquente e não gostam da minha voz […] eu não sou a melhor pessoa para discursar”, disse Moro durante o seu discurso de filiação no Podemos.

Tendo consciência que não possui traquejo oral e que possui uma voz, digamos, um tanto afônica, o ex-juiz contratou a fonoaudióloga Leny Kyrillos, que é colunista da CBN e também a responsável pela preparação dos repórteres e apresentadores do jornalismo da Globo para homogeneizar os sotaques ao padrão sudestino.

A voz de Moro está sendo “preparada” por fonoaudióloga da CBN, ou seja, da Globo. A Voz da Voz. Ou vice-versa pic.twitter.com/Y5Vdq8sAQD — Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) November 11, 2021

Como se vê, além do apoio editorial das organizações Globo, Sergio Moro agora vai contar com ajuda profissional da fonoaudióloga oficial da empresa.

