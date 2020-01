Foragido, suspeito de ataque grava vídeo e diz que humoristas do Porta dos Fundos são “criminosos, marginais, bandidos”

247 - Suspeito de ter cometido o ataque terrorista - com dois coquetéis molotov - contra a produtora do grupo de humor Porta dos Fundos no dia 24 de dezembro, Eduardo Falzi Richard Cerquise aparece em um vídeo divulgado nesta quarta-feira 1 chamando os humoristas do grupo de “criminosos, marginais, bandidos”.

Não há referência sobre a data da gravação, que é feita por ele mesmo dentro de uma casa. Em sua fala, Fauzi não comenta o ataque ao Porta dos Fundos, mas afirma que “quem fala mal de Cristo prega contra o povo brasileiro”.

“Quando o Porta dos Fundos escarnece do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele pisa na esperança de milhões de pessoas que só têm Jesus Cristo como riqueza”, diz. “Quem fala mal do nome de Cristo prega contra o povo brasileiro. Esse é um crime de lesa-pátria. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos”, continua.

Ele finaliza o vídeo pedindo orações e usando uma saudação usada pelos integralistas, movimento político de inspiração fascista: “Meu nome é Eduardo Fauzi, eu sou guardador de veículos, eu sou povo brasileiro. Se você crê, compartilhe, diga seu amém, me coloque em suas orações. Por Deus, pela Pátria e pela família brasileira. Anauê”.

Eduardo Falzi é considerado foragido desde que foi apontado como o autor do ataque ao Porta dos Fundos. Depois de sua identificação pela polícia, foi possível saber que ele é filiado ao PSL - partido que elegeu Jair Bolsonaro -, investigado por atuação em milícias e tem vínculos com organizações integralistas.