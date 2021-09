"Game over", diz Allan dos Santos, após rendição humilhante de Bolsonaro

Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre, fez uma série de críticas a Jair Bolsonaro nas redes sociais. “Eu considero a nota um sinal de fraqueza muito grande”, afirmou em relação à nota para apaziguar a situação com Alexandre de Moraes, do STF edit

247 - O recuo de Jair Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi lamentado por apoiadores do governo.

O ex-presidente golpista Michel Temer redigiu um documento, que foi assinado por Bolsonaro, e articulou o apaziguamento entre o chefe do Executivo e o juiz.

"Game over", resumiu o blogueiro Allan dos Santos, um dos principais aliados de Bolsonaro, que, em outra mensagem, acrescentou: "inacreditável" - entre outras postagens.

GAME OVER pic.twitter.com/EiEgzB5FPV — Allan Dos Santos (@allanldsantos) September 9, 2021

Aos que me chamam de “emocionado”: relaxa que depois eu escrevo uma nota falando que foi calor do momento. — Allan Dos Santos (@allanldsantos) September 9, 2021

“Emocionado” virou o adjetivo para a anulação completa de senso crítico na base que não deseja de modo algum que o presidente saia do poder. Já aviso que isso só destrói a base. Nenhum grupo vive de fé na pobre natureza humana: foi na crítica interna que a esquerda CRESCEU. PUBLICIDADE September 9, 2021

A realidade: a nota foi horrorosa e uma confissão de bravata.



A mentira: que desejo ver o presidente fora do poder.



A lição: não defenda seu sentimento contra a realidade, mesmo que isso custe caro, cumpra o que você promete. — Allan Dos Santos (@allanldsantos) September 9, 2021

A nota do Temer foi para mostrar que o povo não deve exercer seu poder diretamente.



Não votei no Temer. — Allan Dos Santos (@allanldsantos) September 9, 2021

“Eu considero a nota um sinal de fraqueza muito grande, mas isso não significa que eu quero que o Bolsonaro saia. Eu me sensibilizo com as pessoas que estão absolutamente indignadas com a nota no sentido da expectativa [...] até mesmo pelo tom que o presidente usou nas manifestações, sobretudo na de São Paulo”, afirmou o bolsonarista na Terça Livre TV.

O recuo de Bolsonaro também foi criticado por outros bolsonaristas, como Rodrigo Constantino e Silas Malafaia.

