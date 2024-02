Gleisi celebra prêmio iBest do 247: 'espaço de informação e debate pela soberania'

Presidente do PT destacou que o Brasil 247, desde sua fundação, defendeu princípios cruciais para o desenvolvimento do País edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, festejou a conquista do prêmio iBest pelo Brasil 247 como o melhor canal de política do País no voto popular.

Fundado em 2011 pelo jornalista Leonardo Attuch, o Brasil 247 se destaca por contar com uma equipe formada pelos jornalistas mais renomados do país e um conselho editorial composto pelos principais intelectuais brasileiros. Este veículo de comunicação foi o grande laureado com o prêmio iBest 2023.

continua após o anúncio

Gleisi destacou que o Brasil 247, desde sua fundação, defendeu princípios como a soberania nacional, o desenvolvimento inclusivo, os direitos humanos e direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros.

Nesse sentido, ela lembrou de alguns eventos que marcaram a cobertura jornalística do Brasil 247 nos últimos anos: "Estiveram na resistência ao golpe contra Dilma e à prisão arbitrária de Lula, denunciando os desmandos da Lava Jato e os crimes do governo Bolsonaro, assim como também estão na luta pela democracia com a eleição de Lula 3".

continua após o anúncio

No cenário da imprensa brasileira, o Brasil 247 é reconhecido por sua interação contínua com destacadas lideranças e pensadores do país, bem como pelo seu comprometimento com princípios como democracia integral, identidade nacional, soberania, progresso do país e o cultivo do respeito como elemento chave na linguagem e na comunicação. Destacam-se também a apreciação pela experiência acumulada de seus colaboradores, o engajamento contra o etarismo e todas as formas de discriminação baseadas em gênero e etnia.

O pessoal do @brasil247 está de parabéns, levou o prêmio iBest 2023 como melhor canal de política do Brasil no voto do povo! Em nome de @AttuchLeonardo saúdo a todas e todos profissionais da equipe pelo jornalismo sério, justo e progressista que fazem diariamente. Estiveram na… continua após o anúncio February 16, 2024

O pessoal do Brasil 247 está de parabéns, levou o prêmio iBest 2023 como melhor canal de política do Brasil no voto do povo! Em nome de Leonardo Attuch saúdo a todas e todos profissionais da equipe pelo jornalismo sério, justo e progressista que fazem diariamente. Estiveram na resistência ao golpe contra Dilma e à prisão arbitrária de Lula, denunciando os desmandos da Lava Jato e os crimes do governo Bolsonaro, assim como também estão na luta pela democracia com a eleição de Lula 3. Um grande espaço de informação e debate pela soberania nacional, pelo desenvolvimento inclusivo, os direitos humanos e direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Sucesso!

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: