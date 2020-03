Gleisi cobra mídia: não vão falar da XP?

“Mídia brasileira coloca queda da Bolsa na conta do coronavírus. Mas a queda da Bolsa brasileira é BEM MAIOR q as outras e o real é a moeda que mais se desvalorizou. Será que não vão falar da XP?”, pergunta a deputada edit

247 - A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), cobrou a imprensa brasileira neste sábado 7, após a notícia de que a XP Investimentos, sócia do Itaú e que tem Luciano Huck como garoto-propaganda, além de Deltan Dallagnol, será processada por fraude.

Uma das maiores empresas de advocacia dos Estados Unidos, a Block & Leviton, está recrutando fundos e investidores que foram prejudicados pela venda de ações da corretora brasileira XP nos Estados Unidos. Na sexta-feira, 6, foi revelado que a empresa cometeu fraude contábil e enganou os acionistas, o que fez com que as ações despencassem no dia de ontem.

