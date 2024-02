Gleisi critica O Globo por ataque à operação da Petrobrás para reaver refinaria na Bahia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou as redes sociais para criticar o jornal O Globo desta quarta-feira (21) em função do editorial em que o periódico ataca a Petrobrás por tentar reaver o controle da Refinaria de Mataripe (antiga RLAM), na Bahia, vendida para o fundo árabe Mubadala, por US$ 1,65 bilhão, abaixo do seu valor de mercado.

“Editorial do Globo hoje ataca a operação da Petrobrás para retomar o controle da Refinaria de Mataripe (RLAM) na Bahia. Nenhuma linha sobre relatório do TCU apontando que Bolsonaro entregou a refinaria, em 2021, por um preço U$ 1,2 bilhão de dólares, abaixo de seu valor de mercado. Mas o Globo, que em 1953 fez campanha contra a Lei do Petróleo, que criou a Petrobrás, não se escandalizou com aquele crime de lesa-pátria. Nem com a entrega dos gasodutos do Nordeste e Norte, em 2019, a um fundo canadense que passou a cobrar aluguel da Petrobrás e em apenas 3 anos recuperou todo o capital investido. Outro crime. É atrás desse e de outros enormes prejuízos que a Petrobrás e o governo do presidente Lula estão correndo”, postou Gleisi no X, antigo Twitter.

continua após o anúncio

Editorial do Globo hoje ataca a operação da Petrobras para retomar o controle da Refinaria de Mataripe (RLAM) na Bahia. Nenhuma linha sobre relatório do TCU apontando que Bolsonaro entregou a refinaria, em 2021, por um preço U$ 1,2 bilhão de dólares, abaixo de seu valor de… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 21, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: