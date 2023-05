Glenn critica PL 2630, o das fake news, e diz que boas intenções podem ser enganosas

"Todos os defensores da censura na história disseram que só queriam acabar com as mentiras e o discurso perigoso", afirmou o jornalista Glenn Greenwald edit

247 - O jornalista Glenn Greenwald criticou nesta segunda-feira (1°) o Projeto de Lei 2630/20 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, o chamado PL das Fake News.

"Sei que é chocante, mas às vezes os governos usam poderes de maneiras diferentes dos propósitos bons e benevolentes que afirmam. Todos os defensores da censura na história disseram que só queriam acabar com as mentiras e o discurso perigoso: o canto de cada tirano", afirmou o jornalista pelas redes sociais.

O texto previsto para ser votado no plenário da Câmara nesta terça-feira (2) cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram, excluindo-se serviços de uso corporativo e e-mail.

As medidas valerão para as plataformas com mais de 2 milhões de usuários, inclusive estrangeiras, desde que ofertem serviços ao público brasileiro.

A ideia é que as empresas sejam obrigadas a seguir normas para evitar o compartilhamento de discursos de ódio e informações falsas e atuem na proteção de crianças, adolescentes e todos os usuários que utilizam as plataformas.

