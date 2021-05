Globo censura o nome de Lula ao noticiar Datafolha no Jornal Nacional e em toda a programação

247 - A TV Globo tem ignorado o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao noticiar a pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, que mostra o petista liderando disparado e com possibilidade de vitória já no primeiro turno.

No primeiro turno, a pesquisa mostra Lula com 41% dos votos totais, contra 23% de Jair Bolsonaro - 18 pontos de diferença. No segundo turno, Lula aparece com 55% e Bolsonaro, 32%. Outros candidatos, como Sergio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck e João Doria aparecem com percentuais de 7% para baixo.

O Jornal Nacional desta quinta mostrou apenas o recorte da pesquisa sobre a avaliação de governo de Bolsonaro, ignorando todos os cenários da disputa presidencial de 2022.Na Globonews, o comentarista Carlos Alberto Sardenberg seguiu a mesma linha ( assista aqui ).

É absolutamente BIZARRO o q tá rolando no Jornal Nacional.



Mostram a pesquisa Datafolha com o Bolsonaro despencando na avaliação pública.



Não mostram a mesma pesquisa dando a liderança do Lula nas intenções de voto.



O que há por trás dessa decisão?



Pergunto como espectador. pic.twitter.com/oSbqZ7yEV9 — Felipe Neto (@felipeneto) May 14, 2021

