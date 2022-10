Globo se posiciona após discurso homofóbico da atriz Cássia Kis

Apoie o 247

247 - A Globo emitiu um posicionamento, por meio de sua assessoria de imprensa, após a atriz Cassia Kis, a Cidália da novela "Travessia", fazer comentários homofóbicos durante uma live com a jornalista Leda Nagle. "A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação", disse a emissora.

Durante o papo, Cassia disse que alguns tipos de relações estão “destruindo a família". "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim".

Após as falas homofóbicas de Cássia Kis, a atriz Lúcia Veríssimo, de 64 anos, divulgou uma foto aos beijos com a artista, uma forma de um protesto contra ela.

