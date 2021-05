"Governador do Rio pode ser processado por homicídio", diz Joaquim de Carvalho

O jornalista afirmou que se tiver partido de Cláudio Castro a autorização para a chacina no Jacarezinho, que matou 29 pessoas, o governador poderá ser afastado do cargo por crime de responsabilidade e, depois, ser processado por homicídio. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247 da TV 247 neste sábado (8), afirmou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), pode ser processado por homicídio em decorrência da ação policial na favela do Jacarezinho que resultou em uma verdadeira chacina, com 28 moradores mortos e mais um policial.

Carvalho repercutiu informação do jornalista Ascânio Seleme de que Castro teria dado autorização para a operação policial, descumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe ações do tipo em favelas durante a pandemia.

De acordo com o jornalista, Castro pode responder por crime de responsabilidade por descumprir decisão judicial e, posteriormente, ser processado por homicídio. "É um crime de responsabilidade porque tinha uma decisão judicial que impedia esse tipo de operação, e ele deu o 'ok'. A autorização foi para afrontar uma decisão da corte superior, desrespeitando uma determinação judicial. É crime de responsabilidade, sem dúvida. Começa sim pelo afastamento e, depois, naturalmente, ele pode ser processado por homicídio. Comprovando essa informação de que ele deu o 'ok', ele responde por crime de responsabilidade e pode responder por crime de homicídio".

