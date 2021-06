Governo Biden mantém pressão dos EUA contra 5G da Huawei no Brasil

À comitiva brasileira em Washington (EUA), Stephen Anderson, do Departamento de Estado norte-americano, deixou claro que considera fornecedores não confiáveis, como os EUA definem a empresa chinesa, como uma ameaça à segurança do país edit

247 - O governo Joe Biden mantém a política do sucessor nos Estados Unidos, Donald Trump, de pressionar o Brasil contra a implementação da tecnologia 5G da empresa chinesa Huawei.

À comitiva brasileira em Washington (EUA), Stephen Anderson, um dos responsáveis pela comunicação internacional e política de informação do Departamento de Estado norte-americano, deixou claro que considera fornecedores não confiáveis, como os EUA definem a empresa chinesa, como uma ameaça à segurança do país.

"Vemos as redes 5G criadas com fornecedores não confiáveis ​​como uma ameaça à segurança, e achamos importante que nossos amigos e aliados estejam cientes de quais são esses riscos. [...] Esperamos que o governo brasileiro escolha fornecedores de confiança", declarou Anderson à Folha de S.Paulo.

Segundo ele, não haverá investimentos num país que escolher o que "fornecedores não seguros" para a implantação da rede 5G, destacando que "a confiança não pode existir onde as tecnologias e os provedores de serviços estão sujeitos a um governo autoritário, como o da China."

"Ninguém quer investir em economias onde há temor de que a propriedade intelectual pode ser facilmente acessada por um regime autoritário”, completou o diplomata.

Segundo a Folha, integrantes do governo Joe Biden e o senador Flávio Bolsonaro, membro da comitiva que viajou a Washington e Nova York nesta semana, “afirmam que os EUA não solicitaram diretamente o banimento da Huawei nem mesmo na rede privativa de comunicação que o Brasil pretende montar para órgãos e empresas consideradas sensíveis, como o Planalto, a Petrobras e o STF (Supremo Tribunal Federal)”.

A participação da Huawei na rede brasileira já havia sido negada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência na Câmara dos Deputados em março.

China avança na construção da maior rede móvel 5G do mundo

A China alcançou os primeiros avanços na construção da maior rede móvel 5G do mundo. Em fevereiro, o país asiático conseguiu instalar um total de 792 mil estações-base de 5G, enquanto o número de terminais móveis conectados à rede alcançou os 260 milhões, informou o vice-ministro Liu Liehong, citado pela agência de notícias Xinhua.

As autoridades construirão mais 600 mil estações em 2021, além de tentar reduzir a brecha digital entre as zonas urbanas e rurais.

Ao mesmo tempo, o ministério estimou que, no segundo semestre de 2020, os celulares com tecnologia 5G representaram 80% do total de dispositivos produzidos na China.

De acordo com o funcionário, estas conquistas permitiram que a China ocupasse o quarto lugar entre 139 países no critério de velocidade da rede móvel.

(Com Sputnik)

