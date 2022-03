Governo vira piada ao lançar sistema "DSGOV": 'oficializou o desgoverno'

Internautas lembraram a criação da ferramenta digital Design System do Governo Federal e criticam a gestão de Jair Bolsonaro edit

247 - A ferramenta DSGOV (Design System do Governo Federal) virou piada nas redes sociais.

O site criado para a "interação com os sistemas interativos do Governo Federal", conforme a sua descrição, foi utilizado por usuários do Twitter como críticar à administração de Jair Bolsonaro.

Pesquisa Datadolha, feita nos dias 22 e 23 de março, apontou que a reprovação ao desempenho de Bolsonaro chega perto dos 50%.

Confira algumas reações:

Gente, e o Governo Federal que fez um Design System e colocou o nome de DSGOV(erno). EU NÃO TO ACREDITANDOOOO KKKK pic.twitter.com/K79Jq8eqXw — Ader (@adermoreira) March 25, 2022

O desgoverno é oficial! desgov https://t.co/tLifepILOI — 𝐌𝐀𝐂𝐀𝐂Ø 🐒 (@catenaccidihego) March 25, 2022

Eu bati o olho e li "desgoverno" 🤣 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 25, 2022

exatamente oq isso virou depois que bolsonaro assumiu — triz sancho’s day (@tonikreus) March 25, 2022

