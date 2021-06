Grupo Abril terá desconto de até 70% na dívida de R$ 830 milhões com governo federal

Grupo Abril Comunicações assinou acordo de renegociação de dívidas com o governo federal e ofereceu 16 revistas, entre elas a Veja, como garantia da operação edit

Metrópoles - O Grupo Abril Comunicações assinou acordo de renegociação de dívidas com o governo federal e ofereceu 16 revistas, entre elas a Veja, como garantia da operação. O débito total do conglomerado de comunicação é de R$ 830 milhões. Por lei, o acordo dará ao grupo até 70% de desconto sobre o valor total devido.

A Abril está em processo de recuperação judicial. O acordo foi assinado entre a Abril e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no dia 18 de maio. A negociação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira (15/6).

Na negociação com o governo, a Abril ofereceu ainda as revistas Quatro Rodas, Capricho, Você S/A, Mundo Estranho, Placar, Viagem e Turismo, Cláudia, Boa Forma e Guia do Estudante, entre outras.

