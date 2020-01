Guga Noblat lembra que 'até ontem' sequer tinham pedido a extradição do autor do atentado ao Porta dos Fundos

Jornalista lembra que a mesma Justiça que ordenou a retirada do episódio do Porta dos Fundos da Netflix sequer tinha tomado providências para extraditar Eduardo Fauzi, principal suspeito do atentado à produtora do Porta dos Fundos na véspera de Natal edit

247 - O jornalista Guga Noblat escancarou a parcialidade do Judiciário brasileiro no episódio do Porta dos Fundos, censurado nesta quarta-feira 8 por um desembargador do Rio e alvo de um atentado na véspera de Natal.

"Até ontem sequer tinham pedido a extradição do dublê de terrorista que atacou o Porta dos Fundos. Mas hoje a Justiça decide retirar o vídeo do ar. Agora é oficial, a censura voltou", criticou no Twitter.

Eduardo Fauzi, considerado foragido depois de embarcar para a Rússia um dia antes de sua prisão ser decretada, em 30 de dezembro, por ser investigado por participação em atentado na produtora do Porta dos Fundos, não teve ainda seu pedido de extradição formalizado pelo governo brasileiro.

Isso porque o Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, e o Itamaraty não deram entrada no pedido.

Ao portal BR Político, o Ministério da Justiça afirmou por e-mail que não realizou nenhuma manifestação sobre o caso. Já o Itamaraty, também por e-mail, afirmou que não recebeu da pasta do ministro Sérgio Moro nenhum pedido de extradição relativo a Fauzi e negou ter entrado em contato com autoridades russas para tratar sobre o assunto.