Hackers invadem canal de Eduardo Moreira no YouTube

O estudioso é crítico do governo Jair Bolsonaro e afirmou não ter como deixar de relacionar as milícias digitais bolsonaristas à invasão que derrubou seu canal no YouTube edit

247 - Hackers invadiram na tarde desta segunda-feira (21) o canal do economista Eduardo Moreira no YouTube. Os cerca de 3 mil vídeos da plataforma foram apagados. O canal tem quase um milhão de seguidores. O estudioso é crítico do governo Jair Bolsonaro (PL) e afirmou não ter como deixar de relacionar as milícias digitais bolsonaristas à invasão que derrubou seu canal no YouTube.

"Não tem como ser coincidência os ataques aumentarem exatamente nos momentos de maior temperatura politica", disse Moreira à coluna de Chico Alves, no portal Uol.

Moreira afirmou que recebeu tentativas de ataques nas redes sociais desde o aparecimento do economista na lista de detratores produzida em dezembro de 2020 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

"Após as eleições voltaram a fazer tentativas de invasão e hoje conseguiram", disse Moreira "Ao que tudo indica, são pessoas incomodadas com o conteúdo que produzo, que é bastante crítico ao bolsonarismo", acrescentou.

