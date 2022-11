PT apresenta queixa-crime no STF contra Augusto Nardes

Os deputados solicitam à presidenta do STF, Rosa Weber, que o procurador Augusto Aras determine medidas contra os "gravíssimos crimes" cometidos pelo ministro do TCU edit

247 - Parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados protocolaram na noite desta segunda-feira (21) uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes após ele ter defendido um golpe de Estado no Brasil, segundo áudio obtido pelo Brasil 247. A queixa -crime é assinada pelo líder da Bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e pelos deputados Alencar Santana Braga (SP), Elvino Bohn Gass (RS), Paulo Pimenta (RS) e Paulo Teixeira (SP).

Os deputados solicitam à presidenta do STF, Rosa Weber, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determine medidas contra os "gravíssimos crimes" cometidos por Nardes. "Urge, portanto, que o Representado seja responsabilizado por suas práticas criminosas, abjetas, revanchistas e inconciliáveis com o espírito que devem nortear os cidadãos nas disputas democráticas", disse.

De acordo com o texto, "cumpre reforçar o contexto político em que a fala do Representado está situada". "Desde a promulgação do resultado eleitoral, no último dia 30 de outubro de 2022, pela legítima manifestação soberana da sociedade brasileira, no exercício do sufrágio universal, após um processo eleitoral firmado pela lisura e validade dos mecanismos", afirmou.

Os deputados pediram a adoção de medidas administrativas e civis pertinentes, em função das responsabilidades pelos crimes cometidos, e a adoção de medidas civis, administrativas e penais para identificar com urgência grupos em redes sociais que vêm disseminando ódio e estimulando violência contra o resultado eleitoral com os quais o Nardes dialoga, de modo que sejam também impedidos e responsabilizados, como tem sido adotado perante outros já identificados.

